Famiglia nel bosco le valutazioni nell’ordinanza sulla mancata riunificazione per ora a Natale | Ignorata la bronchite acuta della figlia

Una figlia della famiglia nel bosco aveva una « bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori ». Emerge anche questo nell’ordinanza degli stessi giudici d’Appello aquilani, che hanno rimandato ai colleghi minorili valutazioni sulle istanze portate dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Perché hanno pesato anche le condizioni di salute con cui una dei tre piccoli è arrivata nella casa famiglia di Vasto lo scorso 20 novembre. A riportarlo è il Messaggero. Lo scorso 4 dicembre, dopo l’udienza di comparizione al tribunale per i minori dell’Aquila, i giudici si sono riservati e in molti si aspettano una decisione proprio in corrispondenza del Natale. 🔗 Leggi su Open.online
Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute dei bambini. Dubbi sui certificati scolastici» - I bambini della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia anche a Natale, ma dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che venerdì ha rigettato il ricorso presentato dai legali ... leggo.it
Non so voi ma anche basta con la famiglia nel bosco. Pensiamo a chi sta per strada al freddo, alle mense dei poveri che sono strapiene, alla gente buttata fuori dalla società per motivi economici, non per scelte bislacche. Buon Natale x.com
