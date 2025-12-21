Famiglia nel bosco le valutazioni nell’ordinanza sulla mancata riunificazione per ora a Natale | Ignorata la bronchite acuta della figlia

Una figlia della famiglia nel bosco aveva una « bronchite acuta con broncospasmo non segnalata e non curata dai genitori ». Emerge anche questo nell’ordinanza degli stessi giudici d’Appello aquilani, che hanno rimandato ai colleghi minorili valutazioni sulle istanze portate dai legali di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. Perché hanno pesato anche le condizioni di salute con cui una dei tre piccoli è arrivata nella casa famiglia di Vasto lo scorso 20 novembre. A riportarlo è il Messaggero. Lo scorso 4 dicembre, dopo l’udienza di comparizione al tribunale per i minori dell’Aquila, i giudici si sono riservati e in molti si aspettano una decisione proprio in corrispondenza del Natale. 🔗 Leggi su Open.online

