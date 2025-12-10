Audace Cerignola-Benevento il Viminale la valuta come gara a rischio R3 | previste limitazioni

L'incontro tra Audace Cerignola e Benevento è stato classificato come a rischio R3 dal Viminale, con previste limitazioni e controlli rafforzati. L'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha segnalato la partita come evento sensibile, richiedendo restrizioni sugli acquisti dei biglietti e misure di sicurezza aggiuntive per garantire l'ordine pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti Per l'Osservatorio anche Audace Cerignola-Benevento è una gara a rischio. Dal Viminale chiedono controlli rafforzati e di consentire ai residenti nel Sannio esclusivamente l'acquisto dei biglietti per il settore ospiti Anche l'ultima trasferta dell'anno solare è finita sotto la lente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Dopo Foggia, Cosenza e Cava de' Tirreni, pure il match che il Benevento dovrà disputare venerdì 19 dicembre alle 20.30 contro l'Audace Cerignola è da considerare a rischio sotto il profilo della gestione dell'ordine pubblico. Questo è quanto emerso dall'ultima riunione dell'Osservatorio che, nel vertice di martedì pomeriggio, ha attribuito alla partita del 'Monterisi' la categoria di rischio R3 con prescrizioni (in una scala il cui massimo è R1).

