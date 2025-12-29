biglietti napoli verona ancora tagliandi disponibili come acquistarli

Sono ancora disponibili biglietti per la partita Napoli-Verona, che si giocherà allo stadio Maradona. Per acquistarli, è possibile consultare i canali ufficiali del club o i rivenditori autorizzati. Dopo la vittoria contro la Cremonese, il Napoli si prepara ad affrontare l’Hellas Verona in una gara importante per il campionato.

Il Napoli ha chiuso il 2025 con la vittoria contro la Cremonese e si appresta a partire nel 2026 con l’impegno fuori casa contro la Lazio, per poi affrontare al Maradona l’Hellas Verona. Dal 10 gennaio sono in vendita i biglietti per assistere al match secondo le modalità che il Napoli ha reso note. Biglietti Napoli-Verona. SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 10 Dicembre 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Hellas Verona, match che si disputerà mercoledì 7 Gennaio 2026 alle ore 18:30 allo Stadio Diego Armando Maradona. La vendita dei biglietti per le partite di tre fasi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

