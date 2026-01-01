ex benevento berra ad un passo dal ritorno in campania

Filippo Berra potrebbe presto tornare in Campania, con la Salernitana in procinto di perfezionare l’accordo con il Crotone. La notizia, ancora da ufficializzare, si avvicina alla conferma, prevista per domani. Si tratta di un ritorno che, se confermato, rappresenterebbe un nuovo passo nel percorso del difensore, già ben conosciuto nel panorama calcistico italiano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare domani, ma sembra ormai ad un passo il passaggio di Filippo Berra dal Crotone alla Salernitana. Il difensore, tranne dietrofront dell’ultima ora, non sarà quindi in campo lunedì sera al “Ciro Vigorito” contro il Benevento, squadra della quale è stato capitano nella scorsa stagione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

