Belen Rodriguez, showgirl argentina, ha fissato la data del test di italiano a Milano, un passo necessario per ottenere la cittadinanza italiana. L’esame si svolgerà prossimamente e rappresenta una tappa importante nel percorso burocratico dell’artista. La procedura riguarda il superamento del test di lingua, previsto come requisito per il rilascio del passaporto italiano.

La showgirl argentina Belen Rodriguez sosterrà l’esame di lingua a Milano per ottenere finalmente il passaporto italiano L’iter burocratico per. La showgirl argentina Belen Rodriguez sosterrà l’esame di lingua a Milano per ottenere finalmente il passaporto italiano L’iter burocratico per la cittadinanza di Belen Rodriguez entra finalmente nella sua fase decisiva. Nonostante una presenza ultraventennale nel nostro Paese, la conduttrice argentina non ha ancora ottenuto il documento d’identità italiano, un paradosso normativo che lei stessa aveva sottolineato con ironia e amarezza durante una recente ospitata da Fabio Fazio. Ora, però, i tempi sono maturi: secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale Chi, la data per il test ufficiale è stata cerchiata sul calendario. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Belen Rodriguez verso la cittadinanza: fissata la data del test d’italiano

Belen si prepara all'esame d'italiano per avere la cittadinanza: la data è stata fissataBelen Rodriguez si prepara a sostenere l'esame per ottenere la cittadinanza italiana.

