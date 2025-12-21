Thiago Silva risponde alle critiche per aver scelto il Porto | Mi stavo perdendo qualcosa di importante

Travolto dalle critiche, Thiago Silva spiega la scelta Porto: "Menti maligne e malintenzionate" - La scelta di tornare in Europa non è stata indolore e Thiago Silva lo sa bene. tuttomercatoweb.com

Pioggia di critiche per il passaggio al Porto, Thiago Silva sui social: "Menti maligne e malintenzionate" - Il difensore brasiliano spiega cosi la scelta di firmare per il club di Farioli: "Il mio ritorno in Europa mi avvicina alla mia famiglia" ... msn.com

Ecco perché Thiago Silva ha firmato coi portoghesi - facebook.com facebook

Torna in Europa Thiago Silva x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.