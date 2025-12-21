Thiago Silva risponde alle critiche per aver scelto il Porto | Mi stavo perdendo qualcosa di importante
Thiago Silva ha dovuto spiegare la scelta di aver firmato subito col Porto dopo aver detto addio al Fluminense: "Molte cose sono state dette decontestualizzate e da menti maligne" ha detto sui social, a risposta degli insulti provenienti dai suoi ex tifosi in Brasile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Thiago Silva, pioggia di critiche social per aver firmato col Porto - L'eterno campione rossonero lascia il Fluminense per approdare al Porto, sua ex squadra ad inizio carriera. milannews.it
Travolto dalle critiche, Thiago Silva spiega la scelta Porto: "Menti maligne e malintenzionate" - La scelta di tornare in Europa non è stata indolore e Thiago Silva lo sa bene. tuttomercatoweb.com
Pioggia di critiche per il passaggio al Porto, Thiago Silva sui social: "Menti maligne e malintenzionate" - Il difensore brasiliano spiega cosi la scelta di firmare per il club di Farioli: "Il mio ritorno in Europa mi avvicina alla mia famiglia" ... msn.com
