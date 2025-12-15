Fluminense Thiago Silva saluta tutti e se ne va | Milan cosa farai a gennaio?

Thiago Silva, difensore brasiliano del Fluminense, ha annunciato il suo addio alla squadra brasiliana, con l’obiettivo di tornare a giocare in Europa durante il calciomercato invernale. Il suo possibile ritorno al Milan, club con cui ha già avuto successo, sta alimentando numerosi rumors e attese tra tifosi e addetti ai lavori.

Thiago Silva, difensore centrale brasiliano classe 1984, ha salutato i compagni del Fluminense perché vuole tornare a giocare in Europa nel calciomercato invernale: al Milan? Si potrebbe profilare un clamoroso ritorno in rossonero.

