Ardea beccato a vendere la cocaina | pusher in manette

Un uomo di 53 anni, senza fissa dimora e di origine straniera, è stato catturato ad Ardea per aver venduto cocaina. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio, che hanno sequestrato sostanze stupefacenti e messo fine ad un’attività illecita nel territorio.

Ardea, 18 dicembre 2025 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo di 53 anni, di origine straniera, senza fissa dimora, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, mentre transitavano ad Ardea, in località Tor San Lorenzo, hanno notato l'uomo, già conosciuto agli operanti, intento a cedere un involucro a una donna del posto già nota. A seguito dell'immediato controllo, l'involucro è risultato contener e 1 g di cocaina suddivisa in due dosi; la donna è stata pertanto sanzionata amministrativamente quale assuntrice di sostanze stupefacenti.

