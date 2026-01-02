Beautiful streaming replica puntata 2 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, venerdì 2 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la popolare soap americana. Nella puntata di questa sera, Finn si confronta con Deacon, il quale gli svela un segreto legato a una donna simile a Sheila, ma caratterizzata da dieci dita dei piedi. Qui puoi trovare la replica della puntata e il video completo su Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 2 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna a "Il Giardino", Finn incontra Deacon che gli rivela uno sconvolgente segreto: riguarda una donna identica a Sheila, ma con dieci dita dei piedi. Finn è scettico. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming.

