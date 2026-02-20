Beautiful anticipazioni americane chi è il papà di Luna | Jack Finn Bill o Tom? La scoperta

Le anticipazioni americane di Beautiful si concentrano su Luna, un nuovo personaggio che tra qualche mese anche il pubblico di Canale 5 conoscerà. Tenendo conto che le trame in onda in America sono più avanti di oltre un anno, rispetto a quelle trasmesse in Italia, i telespettatori italiano dovranno attendere. Intanto, gli spoiler americani svelano cosa sta accadendo. Attualmente il pubblico in America è curioso di scoprire chi è il padre biologico di Luna Nozawa. Inizialmente, si pensa che si tratti di Bill Spencer, il quale lega molto con la ragazza e che conosce bene sua mamma Poppy. Ma la verità è un’altra.🔗 Leggi su Latuafonte.com

