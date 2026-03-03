Be My Eye, l’applicazione che permette di offrire assistenza visiva a persone con disabilità, viene descritta come un esempio di come si possano ottenere soldi in modo semplice senza infrangere la legge. Sono state sollevate questioni sulla percezione di questa piattaforma come uno strumento per guadagnare facilmente, suscitando discussioni sul suo utilizzo e sulla sua natura.

Guadagnare soldi in modo semplice può stuzzicare l’interesse di chiunque, specie se le modalità attraverso le quali è possibile farlo non sono illegali. Per questa ragione, e sempre con più frequenza, stiamo assistendo sui social a costanti sponsorizzazioni che promettono soldi in cambio di lavoretti: dallo “scrollare” al dirigerci in luoghi per raccogliere informazioni su prodotti o brand, tutto identificato come estremamente rapido e facile. Anche se alcune di queste app urlano “truffa” a chilometri di distanza, altre invece sembrano essere veritiere. Tra queste ultime rientra Be My Eye. I soldi, quantomeno a una parte di utenti, arrivano. Quindi qual è il punto nevralgico del soldo facile? Il capitalismo della sorveglianza, un problema invisibile ma reale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Be My Eye, l’app dei “soldi facili”: l’esempio tangibile dello strumentalismo

