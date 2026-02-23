Soldi dello Stato a Salvatore Palella | i prestiti facili di Banca Progetto per Helbiz ed Everli

Salvatore Palella ha ottenuto finanziamenti dallo Stato attraverso Banca Progetto, grazie ai prestiti agevolati concessi a Helbiz ed Everli. La difficoltà di accedere a fondi bancari si intensifica per le aziende in perdita, come queste due società. La presenza di linee di credito facili ha permesso loro di continuare a operare nonostante le criticità finanziarie. La vicenda solleva domande sui criteri di affidabilità e sul ruolo degli strumenti pubblici nel sostegno alle imprese in crisi.

L'imprenditore ha ricevuto decine di milioni di euro da Banca Progetto per le sue aziende Helbiz ed Everli nonostante i conti in forte passivo. Garantiva Mediocredito centrale, che fa capo al ministero dell'Economia. Sull'istituto ora in amministrazione "speciale" indagano tre procure e l'Antimafia

Chi è davvero Salvatore Palella di HelbizSalvatore Palella, l’imprenditore che doveva rivoluzionare il mondo della mobilità con Helbiz, si presenta come un personaggio sfaccettato.

I prestiti facili di Banca Progetto e il metodo Di Paolo: soldi per calcio, film e un 'giornale gelateria'La Procura di Roma sta indagando sui prestiti concessi da Banca Progetto, coinvolgendo alcuni imprenditori noti.

Banca Progetto, l’istituto che diede i soldi dello Stato alla ‘ndrangheta salvato da 750 milioni di altre cinque bancheLe banche italiane si accollano il salvataggio di Banca Progetto, l’istituto di credito commissariato nel marzo 2025 dalla Banca d’Italia e finito nelle indagini su riciclaggio e per la concessione di ... corriere.it

