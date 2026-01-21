Le ombre sulla scomparsa del 14enne trovato a Milano | Diceva vado in Svizzera a fare soldi facili

Dopo il ritrovamento di un 14enne veronese a Milano, le autorità evidenziano l’esistenza di zone d’ombra nella vicenda. I carabinieri hanno sottolineato che ci sono aspetti ancora da chiarire, tra cui alcuni messaggi che il ragazzo aveva inviato. La questione rimane aperta, e ulteriori approfondimenti saranno necessari per fare chiarezza sulle circostanze della scomparsa.

"Ci sono zone d'ombra e diverse questioni da chiarire" hanno spiegato i carabinieri dopo il ritrovamento del 14enne veronese a Milano, aggiungendo: "Quei messaggi sono un'altra delle zone d'ombra che dovranno essere chiarite".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo il ritrovamento di un ragazzo di 14 anni a Milano, emergono ancora alcuni aspetti poco chiari sulla sua scomparsa.

Diego, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso per nove giorni, suscitando preoccupazione tra familiari e amici.

Gli ultimi messaggi di Federica Torzullo e le contraddizioni del marito: cosa non torna nel caso della mamma scomparsaAncora senza esito le ricerche. Gli investigatori sono tornati nella casa della coppia e hanno usato anche il luminol per individuare tracce di sangue. Il punto sulle indagini ... today.it

Scomparsa di Federica Torzullo, l'ombra lunga del marito indagato e le ricerche nel lago e nella cava x.com