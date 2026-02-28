Se amate il mondo dei fumetti non dovete perdere l’evento Be Comics! Be Games! a Padova

Se vivete a Padova e amate i fumetti, l’appuntamento da non perdere è l’evento Be Comics! Be Games. La manifestazione si svolge in città e vede la partecipazione di numerosi ospiti del mondo fumettistico, offrendo l’opportunità di incontrarli e scoprire le ultime novità del settore. L’evento è rivolto agli appassionati di fumetti e giochi, attirando un pubblico vario e appassionato.

Se siete nei territori di Padova, ma volete anche prendere parte a un grande evento nerd, non dovete assolutamente perdere Be Comics! Be Games, dove prenderanno parte numerosi ospiti del mondo fumettistico. Ecco il comunicato stampa: Manca meno di un mese a Be Comics! Be Games! Padova, l’evento pop organizzato da Fandango Club Creators per gli appassionati di fumetti, videogame, esport, giochi da tavolo e cosplay. Il 21 e 22 marzo, Padova Hall ospiterà la line-up di autori e artisti più ricca nella storia della manifestazione. Be Comics! Be Games! -©GDG PR Le star del fumetto. Tra gli ospiti di punta figura Leo Ortolani, padre del capolavoro umoristico Rat-Man – più volte vincitore del Premio Micheluzzi –, che ha recentemente pubblicato l’acclamato volume unico Tapum, un racconto tragico e ironico sulla Prima guerra mondiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

