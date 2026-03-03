Bbc Grosseto punta su Jimenez e Querecuto per la nuova stagione

Il Bbc Grosseto ha annunciato l’ingaggio di due giocatori venezuelani, Jimenez e Querecuto, che prenderanno parte alla squadra nella stagione 2026. La società ha deciso di rinforzare il roster con questi atleti, puntando su di loro per aumentare le opzioni e la qualità del team. La presentazione ufficiale dei nuovi acquisti è prevista nelle prossime settimane.

Il roster del Bbc Grosseto si rinforza per la stagione 2026 con due atleti venezuelani di rilievo, destinati a offrire versatilità e profondità al lineup. La società punta su profili con esperienza internazionale e capacità di coprire ruoli diversi, caratteristica che aumenta l'imprevedibilità offensiva e la solidità difensiva. Daniel Jimenez, esterno nato nel 1996, è stato tra i volti noti tra i tifosi grossetani per la sua stagione con il BSC Big Mat nel 2024. L'esterno, con esperienze competitive maturate anche in contesti internazionali, ha firmato con Grosseto dopo aver disputato diverse stagione nei circuiti professionistici messicani e venezuelani.