Harold Grant l' utility spagnolo si presenta alla corte del Bbc Grosseto

Nei prossimi mesi, il Bbc Grosseto si prepara a cambiare volto. La società ha annunciato l’arrivo di Harold Grant, un utility spagnolo, che si aggiunge ai nuovi talenti e agli innesti strategici per la stagione 2026. La squadra toscana punta a fare un passo avanti e si sta muovendo sul mercato per rafforzarsi. Ora si aspetta solo il campo.

