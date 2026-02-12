Harold Grant l' utility spagnolo si presenta alla corte del Bbc Grosseto
Nei prossimi mesi, il Bbc Grosseto si prepara a cambiare volto. La società ha annunciato l’arrivo di Harold Grant, un utility spagnolo, che si aggiunge ai nuovi talenti e agli innesti strategici per la stagione 2026. La squadra toscana punta a fare un passo avanti e si sta muovendo sul mercato per rafforzarsi. Ora si aspetta solo il campo.
Il Bbc Grosseto si prepara ad intraprendere una nuova avventura sportiva rafforzando il proprio organico con giocatori di talento e giovani promesse. La scelta di investire in atleti con un potenziale di crescita elevato indica una strategia mirata a consolidare il ruolo di competitività e a sviluppare nuove risorse in vista della stagione 2026. L’attenzione si concentra su profili che combacino con le esigenze di dinamismo e motivazione, con l’obiettivo di migliorare i risultati della formazione. Il club ha ufficializzato l’arrivo di harold grant, nato nel 2004 e originario di Barcellona, in Spagna, che ricoprirà il ruolo di utility per la squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
