Batterio la colpisce alla nascita in ospedale e perde l’udito a causa del farmaco | risarcita 10 anni dopo

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bambina nata all’ospedale di Padova ha perso parte dell’udito poco dopo il parto. La causa è stata un’infezione da Klebsiella Pneumoniae contratta durante il ricovero e un farmaco somministrato in quel momento. Dopo dieci anni di battaglie legali, la famiglia ha ottenuto finalmente il risarcimento.

