Batterio la colpisce alla nascita in ospedale e perde l’udito a causa del farmaco | risarcita 10 anni dopo

Una bambina nata all’ospedale di Padova ha perso parte dell’udito poco dopo il parto. La causa è stata un’infezione da Klebsiella Pneumoniae contratta durante il ricovero e un farmaco somministrato in quel momento. Dopo dieci anni di battaglie legali, la famiglia ha ottenuto finalmente il risarcimento.

Il caso di una minore che ha perso parte dell’udito alla nascita all’ospedale di Padova per un farmaco necessario dopo l’infezione da Klebsiella Pneumoniae, contratta durante il ricovero.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Padova ospedale

Nel 2021, una donna di 58 anni di Latina è deceduta per shock settico dopo aver trascorso tre ricoveri ospedalieri.

La Corte d’appello di Perugia ha riformato una sentenza di primo grado, condannando una struttura sanitaria al risarcimento del danno per una sterilizzazione tubarica mal eseguita.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Padova ospedale

Argomenti discussi: Meningite tubercolare, grave bimba di 2 anni a Bologna | Contagio, diagnosi e cure: cosa bisogna sapere; Meningite tuberculare, gravissima bimba di due anni e mezzo ricoverata a Bologna; Bologna, bimba di 2 anni colpita da meningite tubercolare è in gravi condizioni. Controlli all'asilo nido in Romagna: Scatta la profilassi; Salmonella nelle uova fresche, scatta il richiamo: marca e lotti da non consumare.

Si sbuccia la caviglia in vacanza, torna a casa e collassa: colpito da batterio mangiacarneL’uomo ha trascurato una banale caduta in vacanza ma al ritorno a casa ha rischiato seriamente di morire a causa di un batterio mangiacarte che si è ... fanpage.it

Peste nera: il batterio ormai è estintoUno studio alla Jurassic Park ricostruisce il Dna del batterio che uccise un terzo della popolazione europea e scopre che è completamente diverso da quello che ogni anno infetta 2.000 persone nel ... quotidianosanita.it

#carieradicolare La carie radicolare è una carie che colpisce la radice del dente, spesso quando è presente recessione gengivale o parodontite. Infatti, quando le gengive si ritirano e la radice resta esposta, i batteri della placca e gli acidi degli zuccheri la atta - facebook.com facebook