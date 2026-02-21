Lecce-Inter il pubblico leccese fischia Bastoni a ogni pallone toccato Chivu lo rassicura | Non ci pensare

Il pubblico di Lecce ha fischiato Bastoni ad ogni sua presenza in campo, dopo la simulazione con esultanza che ha causato l’espulsione di Kalulu. La scena ha suscitato reazioni di disapprovazione tra i tifosi, che hanno contestato il difensore nerazzurro. Chivu ha cercato di rassicurarlo, dicendogli di non preoccuparsi. La tensione tra i supporter e i giocatori si è fatta sentire durante tutta la partita.

Evidentemente certe scene non conoscono bandiere né colori: la simulazione con relativa esultanza di Bastoni, che ha portato all'ingiusta espulsione di Kalulu, è una di queste. È quanto è successo in Lecce- Inter. Lecce-Inter, Bastoni fischiato. Ad ogni tocco di palla del difensore interista, il Via del Mare risponde con sonori fischi. Chivu e Kolarov si sono detti sorpresi da questa reazione, e il tecnico rumeno avrebbe detto al suo giocatore: "Bravo Ale, non ci pensare", come rivelato dal commento di Dazn. L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Bastoni paga ancora Inter-Juve: tutta Lecce lo fischia appena tocca pallaBastoni riceve ancora fischi durante Inter-Juve perché il pubblico di Lecce lo critica ogni volta che entra in azione. Lecce Inter, fischi per Bastoni: reazione di stupore in panchina. Chivu incoraggia il suo difensoreAlessandro Bastoni ha ricevuto fischi dai tifosi del Lecce ogni volta che toccava palla, causando reazioni di sorpresa in panchina. Mai far sbagliare un cambio quando c'è Chivu in panchina