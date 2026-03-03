Basta una parola per chiedere aiuto | una app lancia l' allarme per le donne in pericolo

Una nuova applicazione permette alle donne in pericolo di chiedere aiuto con un semplice comando vocale. Basta scaricarla sul cellulare e pronunciare una parola specifica per attivare l’allarme. L’app è pensata per intervenire rapidamente in situazioni di emergenza, consentendo di avvisare immediatamente le persone o le autorità designate. È disponibile per i dispositivi mobili e si attiva senza bisogno di aprire manualmente l’app.

Una app da scaricare sul cellulare, un semplice comando vocale per far partire la richiesta di aiuto. Uno strumento semplice, alla portata di tutti, ma che può rivelarsi determinante in un momento di pericolo. L'idea, sviluppata dal professor Agostino Giorgio, docente di Elettronica digitale al.