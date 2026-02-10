Coldiretti Caserta lancia l’allarme ragnetto rosso | in pericolo le coltivazioni di fragole

La coltivazione di fragole nell’agro-aversano rischia di essere compromessa. Coldiretti Caserta ha lanciato un allarme: il ragnetto rosso sta attaccando le serre, mettendo a rischio i raccolti. Gli agricoltori sono preoccupati perché senza interventi rapidi le piante potrebbero essere gravemente danneggiate. La situazione richiede attenzione immediata per salvare le produzioni di fragole della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti La coltivazioni di fragole in serra dell’agro-aversano messe in pericolo dall’attacco del ragnetto rosso. Sono tanti i coltivatori che in questi giorni stanno facendo i conti con questo parassita che crea problemi seri al raccolto finale. “Le coltivazioni di fragole costituiscono una filiera importante per l’agricoltura della regione Campania e del basso casertano in particolare. Oltre alla concorrenza sleale da parte di Paesi che esportano prodotto sottocosto, i nostri produttori devono fare i conti anche con gli insetti che attaccano le produzioni” spiega il presidente di Coldiretti Caserta Enrico Amico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Coldiretti Caserta lancia l’allarme ragnetto rosso: in pericolo le coltivazioni di fragole Approfondimenti su Coldiretti Caserta Allarme Coldiretti: la lobby delle navi mette in serio pericolo il Made in Italy Olio straniero, Coldiretti lancia l’allarme: nel 2025 importati mezzo miliardo di chili Nel 2025 l’Italia importerà oltre mezzo miliardo di chili di olio d’oliva straniero. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Coldiretti Caserta Argomenti discussi: Snack sani e a chilometro zero: Coldiretti Campania lancia NutriHub al Fruit Logistica di Berlino; Coldiretti Campania e Asl Caserta protagoniste nel progetto NutriHub: il distributore ‘amico’ degli snack salutari; Asl, Limone: Caserta tra i più alti tassi di obesità infantile della Campania. Il ragnetto rosso mette le fragole in pericolo: l'allarme di Coldiretti CasertaSono tanti i coltivatori che in questi giorni stanno facendo i conti con questo parassita ... msn.com Crisi del latte in Campania, Coldiretti Caserta lancia l’allarme: ‘Servono interventi urgenti per salvare gli allevatori’Scopri tutti i dettagli riguardo Crisi del latte in Campania, Coldiretti Caserta lancia l’allarme: 'Servono interventi urgenti per salvare gli allevatori' . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Intervento del vice direttore di Caserta Matilde Izzo all’istituto Buonarroti di Caserta con indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria, dove Coldiretti Caserta ha stipulato una convezione per la formazione degli studenti. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.