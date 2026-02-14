Andrea Stroppa braccio destro in Italia di Elon Musk indagato per omicidio stradale | cos’è successo

Andrea Stroppa, vicino a Elon Musk, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale dopo un incidente avvenuto a Roma. La sera del 31 gennaio, nel quartiere Collatino, un giovane di 18 anni, Mirco Garofano, ha perso la vita in seguito a un tamponamento. L’incidente si è verificato lungo una strada trafficata, coinvolgendo un'auto guidata da Stroppa. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza per chiarire cosa sia successo.

La sera del 31 gennaio a Roma, nel quartiere Collatino, si è consumata una tragedia che ha spezzato la vita di Mirco Garofano, uno studente di soli 18 anni. Il giovane, originario di Artena, è stato travolto e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Alla guida dell'auto c'era Andrea Stroppa, informatico trentaduenne conosciuto come il principale collaboratore di Elon Musk in Italia. L'investimento è avvenuto in via Filippo Fiorentini, proprio davanti al comando della polizia locale. Stroppa stava guidando una Smart lungo via dei Monti Tiburtini quando ha travolto Mirco, che stava attraversando regolarmente sulle strisce.