Roma investe e uccide 18enne | indagato il braccio destro di Elon Musk Dinamiche al vaglio

Andrea Stroppa, vicino a Elon Musk, è stato iscritto nel registro degli indagati dopo aver investito e ucciso un ragazzo di 18 anni in via Fiorentini a Roma. L’incidente è avvenuto quando il veicolo guidato da Stroppa ha urtato il giovane, che stava attraversando la strada. La polizia sta esaminando le cause dell’incidente e i dettagli della dinamica.

Andrea Stroppa, il braccio destro di Musk, indagato per omicidio stradale: la tragedia in via Fiorentini. Andrea Stroppa, figura di spicco nel panorama tecnologico italiano e stretto collaboratore di Elon Musk, è stato indagato per omicidio stradale in seguito all'incidente avvenuto il 31 gennaio scorso a Roma, in via Filippo Fiorentini, che ha causato la morte del diciottenne Mirco Garofano. L'informatico, noto anche per il suo passato nell'entourage dell'ex presidente statunitense Donald Trump, era alla guida di una Smart al momento dell'impatto.