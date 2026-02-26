Volley A2 Virtus Aversa | tre gare in una settimana la società chiama a raccolta i tifosi

La Virtus Aversa si prepara a disputare tre partite in sette giorni, un impegno intenso per la squadra. La società invita i tifosi a sostenere la squadra in questa fase cruciale del campionato. La settimana si prospetta ricca di sfide che richiedono concentrazione e impegno da parte di tutti gli atleti coinvolti. Ogni partita rappresenta una tappa fondamentale nel percorso della squadra.

Tre impegni in una settimana. Questo è il cammino che attende la Virtus Aversa nel torneo di A2 di volley. Dopo la sosta di domenica scorsa, la compagine normanna tornerà in campo il 1 marzo al Palajacazzi per affrontare il Porto Rivo, squadra che occupa il penultimo posto in classifica con 22 punti. Poi, nel turno infrasettimanale del 4 marzo la compagine di coach Gianluca Graziosi andrà a fare visita alla Romeo Sorrento (24) chiudendo questo trittico l’8 marzo di nuovo in casa contro Brescia che ora precede la Virtus di due punti subito fuori dal podio. La società, nell’ottica di consentire una massiccia affluenza al Palajacazzi ha... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ancora una vittoria, ancora un 3-0. La Serie D femminile della Virtus Aversa, guidata da coach Luciano Della Volpe, domina contro MC Automotive Succivo con i parziali di 25/14, 25/11 e 25/16 e conquista la dodicesima vittoria su dodici gare disputate