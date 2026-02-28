Basket serie A2 | la Fossa dei Leoni potrebbe raggiungere comunque la Toscana restando all’esterno del palazzetto La Fortitudo anche a Livorno senza i tifosi

Nella prossima partita di serie A2 di basket, la Fossa dei Leoni potrebbe seguire la squadra a Livorno senza entrare nel palazzetto, rimanendo all’esterno. La Fortitudo, invece, giocherà a Livorno senza la presenza dei propri tifosi, una decisione che riguarda la tappa toscana e la presenza del pubblico. La situazione riguarda entrambe le formazioni coinvolte.

A Livorno, ma senza i propri tifosi. Nella fondamentale tappa toscana la Fortitudo rischia di dover scendere in campo senza tifosi. Manca la decisione definitiva, ma si va verso il divieto di trasferta ai sostenitori della Fortitudo. Il Casms, il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha richiesto al prefetto di Livorno di valutare la possibilità di adottare il provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bologna in occasione della sfida di venerdì 6 marzo tra Libertas Livorno e Fortitudo. Dopo Scafati e Torino, l’eventuale conferma del divieto di trasferta a Livorno sarebbe il terzo stop ai tifosi della Effe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

