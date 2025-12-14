Basket giovanile | derby under 13 avvincente Bondi Vis piega nel finale la Scuola Basket

Un emozionante derby under 13 ha regalato un finale avvincente tra Bondi Vis e Scuola Basket. Sul campo, i giovani talenti hanno dato spettacolo, mentre per il gruppo under 14 di Bondi Vis 2008, Despar 4 Torri e Scuola Basket Ferrara è arrivato il primo stop stagionale. Una giornata ricca di emozioni e sfide intense nel basket giovanile.

Arriva il primo stop in campionato per il gruppo under 14 formato dai ragazzi di Bondi Vis 2008, Despar 4 Torri e Scuola Basket Ferrara. La formazione estense, tra le mura amiche del Palapalestre, approccia bene la gara con Rimini: ma dal 40-30 di metà gara, i romagnoli riescono a rientrare in partita. In un finale in volata, sono proprio gli ospiti a spuntarla con il punteggio conclusivo di 81-87. Tra Vis e Scuola Basket Ferrara under 13 è un derby intenso, combattuto e ricco di emozioni: la spuntano alla fine i biancazzurri 77-72, che impongono un ritmo elevatissimo dalla palla a due, per il 32-17 del primo quarto. Sport.quotidiano.net Basket, U15. Derby di Lamezia: Palagagliardi stracolmo, trionfa l’equilibrio - È stata una serata di puro orgoglio sportivo quella di ieri, venerdì 12 dicembre, al Palagagliardi di Lamezia Termes. cn24tv.it

Gran colpo dell’Under 15 nel derby con Avellino - L’Under 15 Gold, in questo senso, ha saputo dare una grande dimostrazione di impegno e tenacia, superando nel derby l’Avellino Basket. sanniosport.it

?????? ???????????????????? ???????? ?????????? Nel basket giovanile non contano solo gli schemi, i tiri o le vittorie. Contano le persone. E tra le più importanti ci sono loro: gli allenatori. Sono quelli che arrivano in palestra prima di tutti e se ne vanno per ultimi. Quelli c - facebook.com facebook

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile: derby under 13 avvincente. Bondi Vis piega nel finale la Scuola Basket

Il Basket giovanile a Ferarra regala spettacolo nei derby estensi

Video Il Basket giovanile a Ferarra regala spettacolo nei derby estensi Video Il Basket giovanile a Ferarra regala spettacolo nei derby estensi