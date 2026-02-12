La Bondi Vis di coach Santi fa ancora parlare di sé. Nell’ultima partita, l’under 19 supera anche Tortona, portando a casa una vittoria importante al Palapalestre contro la squadra forte di Derthona Basket. I giovani biancoblu continuano a mostrare carattere e determinazione in questa fase di campionato.

Nella quinta giornata d’andata della seconda fase dell’ under 19 d’Eccellenza, la Bondi Vis di coach Santi è impegnata al Palapalestre contro la corazzata Derthona Basket. Il primo quarto fila via in equilibrio, con le due formazioni molto ispirate in attacco e alte percentuali al tiro. Il divario non si allarga mai, e al decimo minuto il tabellone recita 24-24. Nel secondo periodo, i biancazzurri riescono a mettere un freno alla fase offensiva ospite, grazie a una difesa attenta e concentrata: in attacco, allo stesso modo, i padroni di casa trovano la via del canestro con continuità, grazie a un’ottima costruzione di squadra; e, all’intervallo, è 47-36. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Bondi Vis, che colpo. L’under 19 supera anche Tortona

