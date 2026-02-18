schio venezia il meglio del basket italiano vale un posto alle final six di eurolega

Per motivi di vicinanza geografica e successo recente, Schio e Venezia si sfidano questa sera in un derby italiano che decide l'accesso alle Final Six di Eurolega. Le due squadre, che dominano il campionato nazionale, si affrontano sul campo di Schio, con le giocatrici Zandalasini e Villa in prima linea. La partita rappresenta un’occasione unica per il basket italiano di mostrare il proprio livello in Europa, con un pubblico appassionato che si prepara a vivere una sfida intensa e decisiva. La gara si gioca in un palazzetto gremito e caldo.

Una squadra italiana sarà sicuramente alle Final Six di Eurolega femminile a Saragozza. La cattiva notizia è che uscirà da uno scontro diretto tra Venezia e Schio, le nostre due corazzate. Tra il PalaRomare di Schio e il Taliercio di Venezia ci sono 95 chilometri, un'oretta circa di macchina. Negli ultimi cinque anni lo scudetto ha fatto avanti e indietro su quella strada: 3 tricolori per il Famila, 2 per la Reyer. Ora il grande classico avrà per la prima volta una prospettiva europea. Oltre due terzi della Nazionale che ha vinto il bronzo la scorsa estate all'Europeo in Grecia gioca per l'una o per l'altra, da protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it

