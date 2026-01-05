Nomine delle partecipate aria di grandi cambiamenti sulle presidenze

Con le nomine delle partecipate pubbliche previste per aprile, si avvicinano importanti cambiamenti nelle presidenze delle principali aziende. La discussione sui candidati e le possibili scelte è già in corso, segnando un momento di attenzione per il settore. Questi aggiornamenti potrebbero influenzare il panorama economico e amministrativo, richiedendo analisi e monitoraggio costante delle decisioni in fase di definizione.

In vista delle nomine di aprile delle grandi partecipate pubbliche, la giostra dei nomi ha già iniziato a girare. Il governo Meloni, almeno stando ai desiderata che si raccolgono nei corridoi di Palazzo Chigi, punta alla riconferma dei capi azienda nominati tre anni fa, ma lascia intendere grandi cambiamenti sulle presidenze. Agnes a Terna per uscire dallo stallo Rai. Per quella di Terna, il colosso delle reti elettriche, circola il nome di Simona Agnes, pronta a lasciare in anticipo il consiglio di amministrazione della Rai, in scadenza nel 2027. Un passaggio strategico che risolverebbe un altro annoso problema: lo stallo in viale Mazzini, dove Agnes non ha mai trovato i numeri in Commissione Vigilanza per farsi eleggere presidente, nonostante la robusta sponsorizzazione di Forza Italia e il tacito consenso di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Nomine delle partecipate, aria di grandi cambiamenti sulle presidenze Leggi anche: Nomine partecipate 2025/2026: l’elenco completo degli organi da rinnovare Leggi anche: Nomine partecipate 2025/2026: l’elenco completo degli organi da rinnovare Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Partecipate statali: in primavera il valzer delle poltrone - Da Eni a Enel, passando per Leonardo, Poste e Terna: quali conferme e quali sorprese al vertice delle società “di Stato” ... quifinanza.it

