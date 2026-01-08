Satispay, l’app fintech italiana, amplia la propria offerta con il lancio di tre fondi di investimento, in collaborazione con Invesco. Dopo aver introdotto il servizio di risparmio remunerato, ora la piattaforma si apre anche al settore degli investimenti, offrendo agli utenti nuove opportunità di gestione patrimoniale. Questa evoluzione mira a facilitare la partecipazione ai mercati finanziari, trasformando i risparmiatori in investitori più consapevoli e coinvolti.

Milano, 8 gennaio 2026 – Satispay è sempre più fintech: dopo aver debuttato con la sezione 'salvadanaio remunerato’, un piano di accumulo, ora insieme a Invesco lancia tre fondi e inaugura la sezione investimenti sull'app. Nessun importo minimo e basse commissioni. "Da metà maggio a dicembre abbiamo visto investire più di 300mila utenti e su Salvadanaio Remunerato sono stati depositati già oltre 120 milioni di euro, commenta Alberto Dalmasso, co-founder e ceo di Satispay. “Partiti per dare un'alternativa alla liquidità ferma sui conti, ora ci rivolgiamo anche a chi già investe” con zero costi di acquisto o vendita, nessun importo minimo e una commissione annua che varia da 0,9 a 1,02 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La svolta finanziaria di Satispay, l’app lancia 3 fondi: “Da risparmiatori a investitori”

