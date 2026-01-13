Turismo rurale il Tar Salerno | legittime le case mobili negli agricampeggi
Il Tar Salerno ha stabilito che le case mobili negli agricampeggi sono legittime, confermando una posizione importante per il settore del turismo rurale. Questa pronuncia chiarisce le modalità di organizzazione dei servizi e rappresenta un passo significativo per gli operatori che investono in strutture di accoglienza in ambito agricolo. La decisione potrebbe influenzare future regolamentazioni e sviluppi nel turismo sostenibile e rurale in regione.
Una pronuncia destinata ad avere effetti concreti per l’organizzazione dei servizi del turismo rurale arriva dal Tar Campania – Salerno. Con la sentenza n. 712026, la Sezione II del Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso proposto da un imprenditore agricolo di Pisciotta –. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
