Turismo rurale il Tar Salerno | legittime le case mobili negli agricampeggi

Il Tar Salerno ha stabilito che le case mobili negli agricampeggi sono legittime, confermando una posizione importante per il settore del turismo rurale. Questa pronuncia chiarisce le modalità di organizzazione dei servizi e rappresenta un passo significativo per gli operatori che investono in strutture di accoglienza in ambito agricolo. La decisione potrebbe influenzare future regolamentazioni e sviluppi nel turismo sostenibile e rurale in regione.

