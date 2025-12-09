Autostrade la truffa del pedaggio | come ti svuotano il conto
Una nuova truffa digitale sta mettendo in allerta gli automobilisti sulle autostrade. Si tratta del cosiddetto “pedaggio fantasma”, una frode che permette ai malintenzionati di svuotare rapidamente il conto corrente delle vittime. Ecco cosa bisogna sapere per riconoscere e proteggersi da questa insidiosa truffa.
Attenti all'ultima truffa che "corre" in autostrada. Da qualche giorno impazza una nuova frode digitale capace di svuotare il conto corrente in pochi minuti: è quella del cosiddetto “ pedaggio fantasma ”. Un raggiro che viaggia via sms e che sfrutta il nome di Autostrade per l’Italia per carpire dati personali e bancari. Il messaggio arriva sul telefono e recita: "Autostrade per l’Italia, risulta un pedaggio non pagato". Nel testo si invita a saldare subito la somma cliccando su un link. È proprio quel passaggio a far scattare la trappola: il collegamento rimanda a una pagina falsa che copia in modo quasi perfetto il sito ufficiale di Autostrade, dove vengono richiesti nome, cognome e dati della carta di credito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
