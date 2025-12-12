Prevenire e combattere la violenza contro le donne | il ruolo delle reti territoriali in Italia

Il report ISTAT 2025 esamina il ruolo delle reti territoriali in Italia nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne. Analizza la diffusione, la governance e l’efficacia di queste reti, evidenziando modelli regionali, attori coinvolti e procedure operative adottate per proteggere le vittime e promuovere la sensibilizzazione sul fenomeno.

Il report ISTAT 2025 analizza la diffusione, la governance e l’efficacia delle reti territoriali contro la violenza sulle donne, tra modelli regionali, attori coinvolti e procedure operative. Reti territoriali contro la violenza sulle donne: la fotografia ISTAT 2025. Il nuovo report ISTAT offre per la prima volta una mappatura dettagliata delle reti territoriali contro la violenza sulle donne in Italia, frutto di una collaborazione tra Dipartimento per le Pari Opportunità, Regioni, Province autonome e associazioni specializzate. Diffusione e governance delle reti territoriali. Sono 251 le reti censite, costituite da protocolli, accordi e intese che coinvolgono una pluralità di soggetti: Centri Antiviolenza (CAV), Comuni, Prefetture, Forze dell’Ordine, servizi socio-sanitari, ASL, ospedali, scuole, enti del terzo settore e associazioni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Prevenire e combattere la violenza contro le donne: il ruolo delle reti territoriali in Italia

A Valenza nel palazzo comunale dove è stato presentato il progetto “Sport oltre lo sport”, con l’obiettivo di prevenire e combattere il delicato fenomeno del bullismo attraverso la pratica sportiva nelle scuole. Complimenti al Sindaco Oddone, all’Assessore Gatti - facebook.com Vai su Facebook

La violenza contro le donne riguarda tutte e tutti. ? Oggi le sedi #SACE di Roma e Milano si illuminano di rosso, simbolo visivo della necessità di conoscere, prevenire e combattere ogni sopruso di genere. #stopviolenceagainstwomen #25novembre Vai su X

Fare rete contro la violenza - Tra gli obiettivi del 2025, creare connessioni con istituzioni, associazioni e scuole, per dire stop alla violenza ... Scrive poliziamoderna.poliziadistato.it

Manifestazioni e Iniziative per Combattere la Violenza sulle Donne in Italia - Esplora le iniziative e le politiche governative contro la violenza di genere in Italia: un'analisi approfondita delle manifestazioni e delle strategie attuate per affrontare e prevenire questo fenome ... Secondo notizie.it

In Italia abbiamo davvero un problema di FEMMINICIDI e di violenza sulle DONNE?

Video In Italia abbiamo davvero un problema di FEMMINICIDI e di violenza sulle DONNE? Video In Italia abbiamo davvero un problema di FEMMINICIDI e di violenza sulle DONNE?