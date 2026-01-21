Gli investimenti mirati nel settore dell’autismo infantile rappresentano un passaggio fondamentale per migliorare la qualità dell’assistenza. L’Associazione Cimadori ha elaborato numeri e proiezioni per evidenziare come un investimento iniziale possa generare benefici nel tempo, contribuendo a colmare la carenza di docenti di sostegno specializzati. Questa strategia consente di ottenere risparmi e risultati duraturi, favorendo un sistema più efficiente e sostenibile.

Un investimento iniziale che porterebbe a benefici nel tempo. Numeri e proiezioni sono stati effettuati dall’ Associazione per la ricerca italiana sull’autismo Cimadori, per cercare di superare l’impasse della scarsità di docenti di sostegno specializzati nell’autismo infantile. Nodo centrale, ad esempio, è quello dell’ Aba, Analisi applicata del comportamento per il trattamento precoce e intensivo (inclusa nei livelli essenziali di assistenza nel 2017): su questo, però, la formazione è scarsa, spesso sostenuta dalle associazioni di genitori. "Per gli assistenti all’autonomia e comunicazione non vi è necessità di considerare nessun onere formativo aggiuntivo a carico delle finanze pubbliche perché i bandi di selezione degli enti del terzo settore richiedono già l’adeguata formazione del personale e basterebbe imporre che la formazione in Aba fosse obbligatoria fino a soddisfare gli allievi che ne hanno bisogno", spiega il professor Carlo Hanau, presidente Apri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Investimenti efficaci consentono risparmi nel tempo"

