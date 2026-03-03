Mancano due giorni alla scadenza per la presentazione delle liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Banca Mps. I sindacati insistono sulla necessità che la rete sul territorio rimanga centrale, evidenziando l'importanza di mantenere un focus sulla presenza fisica e sui servizi locali. La discussione riguarda le scelte da compiere in vista dell’assemblea dei soci.

Con due giorni rimasti ormai per chiudere la lista del cda da presentare al voto dell’assemblea e in attesa che si definiscano le scelte (e arrivi il via libera formale della Bce) - l’attesa di novità era per ieri, ma il comitato nomine non ha ancora chiuso la partita - ieri i sindacati hanno rilanciato sul fronte Banca Monte dei Paschi. In attesa che l’ad Luigi Lovaglio convochi un incontro per illustrare, come da prassi, il Piano industriale lanciato venerdì, ieri le segreterie di coordinamento Fabi, First Cisl, Fisac, Uilca e Unisin di Banca Mps hanno riaffermato l’importanza della banca commerciale e della rete territoriale per il gruppo. Anche, è il senso, dopo l’integrazione di Mediobanca che proietta in una nuova dimensione l’istituto di credito senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Banca Mps, giorni cruciali. I sindacati: "Resti centrale la rete sul territorio"

