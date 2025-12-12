Asset congelati in Ue la Banca centrale russa fa causa a Euroclear Orban | E’ dittatura di Bruxelles Zelensky | Non è detto che accetteremo un accordo sul Donbass

Ilfattoquotidiano.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La disputa sugli asset congelati in Ue si intensifica, con la Banca centrale russa che ha avviato una causa contro Euroclear. Nel frattempo, le dichiarazioni di Orban e Zelensky riflettono le tensioni politiche e diplomatiche legate alla gestione delle risorse e alle prospettive di negoziato sul Donbass.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

asset congelati in ue la banca centrale russa fa causa a euroclear orban e8217 dittatura di bruxelles zelensky non 232 detto che accetteremo un accordo sul donbass

© Ilfattoquotidiano.it - Asset congelati in Ue, la Banca centrale russa fa causa a Euroclear. Orban: “E’ dittatura di Bruxelles”. Zelensky: “Non è detto che accetteremo un accordo sul Donbass”

asset congelati ue bancaAsset congelati in Ue, la Banca centrale russa fa causa a Euroclear - La Banca Centrale di Russia ha intentato una causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca. Riporta ilfattoquotidiano.it

asset congelati ue bancaRussia, la Banca Centrale fa causa a Euroclear su asset congelati: quanto rischia di perdere Mosca - La Banca Centrale di Russia fa causa contro Euroclear presso la Corte Arbitrale di Mosca sui beni congelati di Mosca. Da msn.com

Asset Russi CONGELATI: come finanziare l’Ucraina?

Video Asset Russi CONGELATI: come finanziare l’Ucraina?