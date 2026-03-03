Nel pomeriggio del 2 marzo 2026 a Lecce, un bambino di 11 anni è deceduto poche ore dopo aver accusato un malore a scuola. Nonostante l’intervento del 118 e i tentativi di rianimazione in ospedale, il ragazzo non si è salvato. La scoperta sul padre, che si è presentato come cantante, è stata fatta successivamente. La vicenda ha generato grande commozione nella comunità locale.

Una tragedia improvvisa ha sconvolto Lecce nel pomeriggio del 2 marzo 2026: un bambino di 11 anni è morto poche ore dopo essersi sentito male a scuola, nonostante l’intervento del 118 e i tentativi di rianimazione in ospedale. L’episodio ha lasciato sgomenti compagni, insegnanti e l’intera comunità cittadina. Secondo quanto ricostruito, il malessere sarebbe iniziato durante le lezioni. Dopo la segnalazione della scuola, il padre si sarebbe recato nell’istituto per riportare il figlio a casa, ritenendo si trattasse di un’indisposizione destinata a risolversi con il riposo. Tuttavia, la situazione sarebbe degenerata rapidamente. Il bambino era figlio di Diene Cheik Amadou Bamba, conosciuto come Khadim, cantante del gruppo Ghetto Eden, con collaborazioni anche con la band salentina Sud Sound System. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bambino morto dopo malore a scuola, la scoperta sul padre: “È il cantante”

11enne morto dopo malore a scuola: “Era il figlio del cantante”Ci sono notizie che arrivano all’improvviso e ti tolgono l’aria, perché parlano di una normalità spezzata in un attimo.

Lecce – Malore a scuola, 11enne muore poche ore dopo a casa: suo padre è il cantante KhadimLa comunità di Lecce è stata colpita da una tragedia improvvisa e straziante che ha spezzato la vita di un bambino di soli undici anni.

Bimbo ucciso dalla madre: Non voglio stare con mamma - Vita in Diretta 24/11/2025

Una raccolta di contenuti su Bambino morto

Temi più discussi: Lecce, 11enne si sente male a scuola e muore: disposta autopsia; Malore a scuola a 11 anni, muore per arresto cardiaco dopo il rientro a casa: disposta l'autopsia; Lecce, bimbo di 11 anni si sente male in classe e muore poco dopo a casa. È il figlio del cantante Khadim; Lecce, malore a scuola: 11enne muore poco dopo in casa.

Lecce, bambino di 11 anni muore dopo malore a scuolaLecce, bambino di 11 anni muore dopo un malore a scuola. Inutili i soccorsi del 118. Si valuta l’autopsia per chiarire le cause. pugliapress.org

Malore a scuola a Lecce, muore un bambino di 11 anni: disposta l'autopsiaTragedia a Surbo, in provincia di Lecce: un bambino di 11 anni si sente male a scuola, peggiora a casa e muore nonostante l’intervento dei soccorsi. notizie.it

Bambino morto dopo malore a scuola, si scopre solo adesso: "Era il figlio del cantante" - facebook.com facebook

Vedi “Hamnet” al cinema e ti strazi per un bambino morto per cause naturali quasi mezzo secolo fa. Poi apri lo smartphone e leggi di 165 bambine morte per cause interamente umane ed evitabili. E tutto questo questo dopo decine di migliaia di “Hamnet” gaza x.com