11enne morto dopo malore a scuola | Era il figlio del cantante

Un ragazzino di 11 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante le ore di lezione in una scuola. La vittima è il figlio di un noto cantante, e l’accaduto ha suscitato grande scalpore tra studenti e staff scolastico. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma purtroppo non sono riusciti a salvargli la vita. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e della comunità locale.

Ci sono notizie che arrivano all'improvviso e ti tolgono l'aria, perché parlano di una normalità spezzata in un attimo. Un lunedì come tanti, una classe, le lezioni, le voci dei compagni. Poi qualcosa cambia, senza rumore. E quando lo capisci davvero, è già troppo tardi. A Lecce, nel pomeriggio del 2 marzo 2026, la città si è ritrovata stretta in un dolore collettivo. Un bambino di 11 anni, dopo essersi sentito male a scuola, è morto poche ore più tardi. Una storia che lascia addosso una domanda sola, martellante: com'è possibile che tutto precipiti così? Tutto comincia durante l'orario scolastico, nell'istituto frequentato dal piccolo, di origini senegalesi.