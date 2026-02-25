Bagnoli sopralluogo della Commissione urbanistica Manfredi | Lavori per sigillatura colmata proseguono spediti

L’ispezione ha consentito di verificare da vicino ai consiglieri comunali, insieme ai componenti della struttura commissariale, lo stato di avanzamento dei lavori per la sigillatura della colmata L’ispezione ha consentito di verificare da vicino, insieme ai componenti della struttura commissariale, lo stato di avanzamento dei lavori per la sigillatura della colmata. Al sopralluogo hanno preso parte anche i consiglieri Gennaro Acampora, Ciro Borriello, Massimo Cilenti, Gennaro Esposito, Salvatore Guangi, Roberto Minopoli e Tommaso Nugnes. “Oggi torniamo a Bagnoli con la Commissione Urbanistica del Consiglio comunale e vediamo l'avanzamento dei lavori, che procedono spediti per la sigillatura della colmata. Questa sarà restituita come una grande piazza a mare pubblica a disposizione dei cittadini, in un luogo straordinario, bellissimo, che è stato negato per tanto tempo ai napoletani: trentacinque anni durante i quali non è stato realizzato nulla in questo pezzo di città. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche:

SIN Bagnoli-Coroglio, lavori in pieno svolgimento: sopralluogo della Commissione Urbanistica

Bagnoli, sopralluogo della Procura di Napoli. Manfredi: "Pronti a collaborare"

Temi più discussi: Bagnoli, dopo allarme cittadini sopralluogo della procura di Napoli; America’s Cup Procura indaga sui lavori in corso a Bagnoli: sopralluogo di cinque pm; America's Cup Bagnoli, la Procura apre due indagini sui cantieri. Il sindaco: Pronti a collaborare; Bagnoli, confronto in Commissione Ambiente con la struttura commissariale: Chiarezza e trasparenza per tranquillizzare i cittadini.

Bagnoli, sopralluogo della Commissione urbanistica. Manfredi: Lavori per sigillatura colmata proseguono speditiL’ispezione ha consentito di verificare da vicino ai consiglieri comunali, insieme ai componenti della struttura commissariale, lo stato di avanzamento dei lavori per la sigillatura della colmata ... napolitoday.it

Bonifica di Bagnoli: Evitiamo notizie da procurato allarmeI subcommissari Falconio e De Rossi in commissione Ambiente. Auricchio: Dati Arpac? Le nostre centraline hanno risultati positivi ... napoli.repubblica.it

Bagnoli, sopralluogo della commissione urbanistica: in corso sigillatura colmata #25febbraio #notizie #napoli x.com

Bagnoli, sopralluogo della procura dopo gli esposti di cittadini e comitati su cantieri e rischi per la salute e l'ambiente - facebook.com facebook