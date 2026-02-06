America's Cup Napoli i carabinieri e l'Arpac al cantiere di Bagnoli
Carabinieri e Arpac hanno fatto un blitz al cantiere di Bagnoli, dove si stanno preparando per l’America’s Cup. Sono entrati sul posto per controllare i lavori e verificare che tutto sia in regola, soprattutto in tema di inquinamento. Hanno esaminato i documenti e ispezionato le aree, chiedendo anche alcune misure per tutelare l’ambiente. Ora aspettiamo di sapere cosa emerge dal rapporto finale.
Ispezione di carabinieri forestali e ispettori Arpac sul cantiere di Bagnoli per l'America's Cup. Il report dei lavori che si stanno facendo e quali misure sono state chieste per l'inquinamento.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su America s Cup Napoli
Riapre via Bagnoli dopo la voragine, tornano i tir dell’America’s Cup: divieto di sosta per un anno
Dopo la chiusura causata dalla voragine di ieri, via Bagnoli riapre al traffico.
Voragine a Bagnoli, dove passano i tir dell’America’s Cup: strada chiusa e traffico bloccato
#Bagnoli-America's-Cup || Una voragine si è aperta questa mattina a Bagnoli, proprio lungo la strada usata dai tir che portano materiali per i lavori dell'America's Cup.
Ultime notizie su America s Cup Napoli
Argomenti discussi: La 38^ America's Cup è ufficialmente lanciata: il 10 luglio 2027 a Napoli la prima regata di finale - Saily; America’s Cup, pronta piattaforma per gestire forniture per 500 milioni; America's Cup, Napoli piace attesi altri tre team: c’è anche l’Australia; America’s Cup 2027 a Napoli: esteso il termine per l’iscrizione di nuovi sfidanti.
America’s Cup Napoli, i carabinieri e l’Arpac al cantiere di BagnoliIspezione di carabinieri forestali e ispettori Arpac sul cantiere di Bagnoli per l’America’s Cup. Il report dei lavori che si stanno facendo e quali misure sono state chieste per l’inquinamento. fanpage.it
52° Nauticsud apre a Napoli: economia nautica e America's Cup protagoniste al centro della Mostra d’OltremareNauticsud 2026 parte a Napoli con una cerimonia di apertura e un convegno sull’economia nautica e l’America’s Cup 2027. Presentato lo studio di PWC Italia, 121 espositori e un forte focus su ecososten ... nauticareport.it
https://napoli.corriere.it/notizie/cronaca/26_febbraio_05/lavori-america-s-cup-a-bagnoli-ancora-blocchi-stradali-di-protesta-all-alba-0352ea12-2f10-46ba-b2bb-cf1e45750xlk.shtml facebook
America’s Cup, Marinella e gli imprenditori: “Napoli è già in ritardo, valorizzare Chiaia” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.