America's Cup Napoli i carabinieri e l'Arpac al cantiere di Bagnoli

Carabinieri e Arpac hanno fatto un blitz al cantiere di Bagnoli, dove si stanno preparando per l’America’s Cup. Sono entrati sul posto per controllare i lavori e verificare che tutto sia in regola, soprattutto in tema di inquinamento. Hanno esaminato i documenti e ispezionato le aree, chiedendo anche alcune misure per tutelare l’ambiente. Ora aspettiamo di sapere cosa emerge dal rapporto finale.

Ispezione di carabinieri forestali e ispettori Arpac sul cantiere di Bagnoli per l'America's Cup. Il report dei lavori che si stanno facendo e quali misure sono state chieste per l'inquinamento.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su America s Cup Napoli

Dopo la chiusura causata dalla voragine di ieri, via Bagnoli riapre al traffico.

#Bagnoli-America's-Cup || Una voragine si è aperta questa mattina a Bagnoli, proprio lungo la strada usata dai tir che portano materiali per i lavori dell'America's Cup.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su America s Cup Napoli

Argomenti discussi: La 38^ America's Cup è ufficialmente lanciata: il 10 luglio 2027 a Napoli la prima regata di finale - Saily; America’s Cup, pronta piattaforma per gestire forniture per 500 milioni; America's Cup, Napoli piace attesi altri tre team: c’è anche l’Australia; America’s Cup 2027 a Napoli: esteso il termine per l’iscrizione di nuovi sfidanti.

America’s Cup Napoli, i carabinieri e l’Arpac al cantiere di BagnoliIspezione di carabinieri forestali e ispettori Arpac sul cantiere di Bagnoli per l’America’s Cup. Il report dei lavori che si stanno facendo e quali misure sono state chieste per l’inquinamento. fanpage.it

52° Nauticsud apre a Napoli: economia nautica e America's Cup protagoniste al centro della Mostra d’OltremareNauticsud 2026 parte a Napoli con una cerimonia di apertura e un convegno sull’economia nautica e l’America’s Cup 2027. Presentato lo studio di PWC Italia, 121 espositori e un forte focus su ecososten ... nauticareport.it

America’s Cup, Marinella e gli imprenditori: “Napoli è già in ritardo, valorizzare Chiaia” x.com