Bacoli lido militare occupa 3.000 mq di spiaggia senza pagare la Tari | Comune avvia accertamenti

Il Comune di Bacoli ha avviato un’indagine sulla gestione di un lido militare che occupa circa 3.000 metri quadrati di spiaggia senza pagare la Tari. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha annunciato che saranno recuperati i tributi mancanti, sottolineando che le regole devono valere per tutti, senza eccezioni. La situazione ha acceso un dibattito sulla legalità e sulla gestione delle aree demaniali.

Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione denuncia la gestione irregolare di aree demaniali militari e annuncia il recupero dei tributi non versati: "Regole chiare, valgono per tutti".. Il Comune di Bacoli ha scoperto una situazione sorprendente riguardante la gestione di alcune aree demaniali di proprietà militare. Secondo quanto emerso dai controlli comunali, alcuni lidi militari avrebbero occupato irregolarmente vaste porzioni di spiaggia libera, senza versare i tributi dovuti all'ente locale. In particolare, un lido avrebbe utilizzato almeno 3.000 metri quadrati di arenile tra Miseno e Miliscola senza pagare la Tari.

