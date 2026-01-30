Da Bach a Telemann | il viaggio in musica tra i grandi del Settecento tedesco

Questa sera al Teatro Verdi si tiene un concerto dedicato ai grandi musicisti del Settecento tedesco. L’orchestra propone un viaggio tra le opere di Bach, Telemann e le sperimentazioni di Carl Philipp Emanuel. Un’occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei compositori più influenti di quell’epoca.

Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Al Teatro Verdi proporranno un viaggio sonoro tra i giganti del Settecento tedesco: da Bach a Telemann, fino alle sperimentazioni di Carl Philipp Emanuel Al Teatro Verdi proporranno un viaggio sonoro tra i giganti del Settecento tedesco: da Bach a Telemann, fino alle sperimentazioni di Carl Philipp Emanuel. In questo itinerario, di cui Trieste è la prima tappa di un tour nazionale, il pubblico sarà trasportato dai salotti di Lipsia alle sperimentazioni di Amburgo, scoprendo come il dialogo tra il violino di Alessandro Tampieri e il flauto di Marcello Gatti possa ancora oggi parlare al cuore dell'uomo contemporaneo.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Bach Telemann

Il 14 gennaio al Teatro Ghione di Roma, AncheCinema presenta Bachanale, un viaggio nella musica di Bach.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bach Telemann

Argomenti discussi: MusicaMente torna con i due flauti di Granatiero e Biš?evi? al Biotos.

Orchestra Barocca di Friburgo: Bach+TelemannNel suo quarto concerto della stagione 2025/26, l'Orchestra Barocca di Friburgo si dedica alla musica sacra per la Quaresima - con una messa di Johann Sebastian Bach e cantate espressive di Georg ... stuttgart.de

Musiche di Bach e Telemann nella 'Chiesa degli Artisti' a NapoliMusiche di Johann Sebastian Bach e di Georg Philipp Telemann costituiscono l'argomento principe del concerto del Coro Mysterium Vocis diretto dal Maestro Rosario Totaro e della Scarlatti Baroque ... ansa.it

The Making of Baroque Anatomy #5 Enjoy a brief preview of an upcoming video about the recording of J.S. Bach’s 5th Brandenburg Concerto and Triple Concerto in A minor, C.P.E. Bach’s Trio Sonata, and Telemann’s Concerto in E minor for flute, violin, and s - facebook.com facebook