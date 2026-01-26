Via Petrarca diventa definitivamente strada scolastica | stop ai parcheggi davanti alla Valussi
Via Petrarca, nel tratto di fronte alla scuola Valussi, diventa ufficialmente strada scolastica, con regole di circolazione riviste per garantire maggiore sicurezza ai giovani. Questa decisione definitiva mira a ridurre i rischi e a sensibilizzare gli adulti sull’importanza di rispettare le nuove norme, in particolare eliminando i parcheggi davanti alla scuola. Un passo importante per creare un ambiente più sicuro e rispettoso per gli studenti e le famiglie.
Non è più una prova, ma una scelta definitiva. Via Petrarca, nel tratto di fronte alla scuola Valussi, è stata trasformata ufficialmente in una strada scolastica, con nuove regole di circolazione e un messaggio chiaro rivolto soprattutto agli adulti: la sicurezza dei bambini si costruisce anche – e soprattutto – con l’esempio. Dopo la sperimentazione partita a maggio, l’assetto della strada è stato reso definitivo. L’area antistante la scuola è ora caratterizzata da divieto assoluto di parcheggio e transito consentito in un’unica direzione di marcia. L’intervento ha previsto l’allargamento del percorso pedonale e l’innesto di una pista ciclabile, con l’obiettivo di ridurre i rischi negli orari di entrata e uscita da scuola.🔗 Leggi su Udinetoday.it
