Mei | Alma le assenze pesano eccome

Finisce in nulla di fatto l’atteso scontro al vertice del campionato di Promozione, con l’ Alma Fano che a Lunano in casa della capolista non riesce nell’impresa di poter rosicchiare qualche punto in classifica al cospicuo vantaggio dei biancoverdi. Squadra ancora una volta in emergenza, con mister Omiccioli che ha dovuto rinunciare al regista Andrea Omiccioli e a Giacomelli, e ha gettato nella mischia l’ultimo arrivato, Vagnarelli, che dopo un primo momento di spaesamento è riuscito a dare il suo consistente apporto in mezzo al campo, mentre Roberti ha presidiato la fascia con attenzione, concedendo molto poco, nel finale, anche al temuto capocannoniere Pagliardini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it