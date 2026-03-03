Avellino lavoratori Cosmopol dal Prefetto | La sicurezza è la base di tutto

Stamattina ad Avellino, una delegazione di lavoratori Cosmopol si è radunata davanti alla Prefettura in attesa di un incontro richiesto dalla CGIL locale e dalla Filcams CGIL. I lavoratori hanno manifestato la loro presenza per discutere di questioni legate alla sicurezza sul lavoro, sottolineando l'importanza di questo tema in modo diretto e senza fronzoli. La convocazione ufficiale era attesa per affrontare le loro richieste.

AVELLINO — Davanti alla Prefettura di Avellino, questa mattina, una rappresentanza dei lavoratori Cosmopol ha aspettato la convocazione chiesta dalla CGIL di Avellino e dalla Filcams CGIL. Poche persone, un presidio ordinato. Una richiesta precisa: parlare di sicurezza e salute per gli operatori.