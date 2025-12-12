Sciopero generale Cgil | in piazza anche i lavoratori Cosmopol Avellino

Il 12 dicembre, per la prima volta, i lavoratori della Cosmopol di Avellino hanno partecipato allo sciopero generale indetto dalla Cgil, unendo le proprie voci alle protesta a Napoli. L'evento ha segnato un momento importante di coinvolgimento e solidarietà tra i dipendenti dell'azienda e il movimento sindacale nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Per la prima volta i lavoratori della Cosmopol di Avellino hanno preso parte allo sciopero generale della Cgil, scendendo in piazza a Napoli nella giornata di venerdì 12 dicembre. Una delegazione irpina ha sfilato lungo il corteo cittadino portando all’attenzione nazionale le proprie rivendicazioni legate alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e alla continuità occupazionale. La partecipazione dei dipendenti Cosmopol rappresenta un passaggio significativo nel percorso di mobilitazione della vertenza, inserendosi nel più ampio contesto delle richieste avanzate dal sindacato sui temi del lavoro, dei diritti e delle tutele sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Al via lo sciopero generale, la Cgil in piazza contro la manovra. Coinvolti tutti i settori. Botta e risposta tra Salvini e Landini. Il ministro: "Su 24 scioperi, 17 di venerdì". Il leader della Cgil: "Pensi a risolvere i problemi della mobilità". #ANSA Vai su X

Per via dello sciopero generale in programma il 12 dicembre, potrebbero sorgere dei disagi nelle attività del Laboratorio analisi del #SantoSpirito e del #SanFilippoNeri. Saranno certamente garantiti: la lavorazione e refertazione degli esami urgenti; la lavor - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale contro la manovra, manifestanti da tutta la regione ad Ancona - La giornata di mobilitazione nazionale è stata indetta dalla Cgil "contro una legge di bilancio ingiusta". rainews.it scrive

Sciopero Cgil, partito il corteo a Bari 'in piazza tremila lavoratori' - È partito dalla centralissima piazza Massari, a Bari, il corteo organizzato dalla Cgil nell'ambito della manifestazione regionale 'Io sciopero' nel giorno dello sciopero generale contro la Manovra. Come scrive ansa.it

Sciopero CGIL 12 dicembre: ecco perché i lavoratori scendono in piazza

Video Sciopero CGIL 12 dicembre: ecco perché i lavoratori scendono in piazza Video Sciopero CGIL 12 dicembre: ecco perché i lavoratori scendono in piazza