Gli autovelox installati in città mantengono la stessa taratura, senza interventi di regolazione straordinaria. Questa conferma arriva dall’assessore alla mobilità e dalla polizia locale, che hanno precisato che non sono stati effettuati cambiamenti recenti sugli strumenti. Nonostante ciò, le multe per eccesso di velocità continuano ad essere emesse e contestate.

Nessuna taratura ‘straordinaria’ degli autovelox. La conferma ulteriore arriva dall’assessore con delega alla mobilità e alla polizia locale, Giovanni Zinni, e dal comandante dei vigili urbani, Marco Caglioti. Una precisazione dovuta e doverosa, anche se le segnalazioni su ‘strane’ multe per eccesso di velocità alla Baraccola continuano a ripetersi. Sotto accusa, in particolare, l’impianto autovelox di via 1° Maggio, nei pressi della motorizzazione, e quello dalla parte opposta, più o meno alla stessa altezza, di via Albertini. Diversi automobilisti si stanno lamentando di multe prese per 1-2 chilometri orari in eccesso rispetto al limite fissato dalla strada, nello specifico il limite è di 70 kmh, ma anche su questo tema è il comandante Caglioti è netto: "Il limite su quelle strade è fissato a 70, con una tolleranza di 5kmh. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Autovelox, stessa taratura: "Non li abbiamo cambiati". Ma le multe continuano

Roma: +10 per cento multe ma calo violazioni in presenza degli autoveloxSono aumentate del 10 per cento, su base annua, le multe a Roma, ma nel contempo si è registrata una diminuzione delle violazioni del codice della...

Chivu elegante sulla questione infortuni: «Problemi? Li abbiamo come tutti. Ma abbiamo una rosa per sopperire»di Redazione Inter News 24Chivu sulla supercoppa italiana, le parole del tecnico alla vigilia della semifinale: rispetto per il Bologna e scelte...

Aggiornamenti e notizie su Autovelox, stessa taratura: "Non li abbiamo cambiati".

Discussioni sull' argomento Autovelox, stessa taratura: Non li abbiamo cambiati. Ma le multe continuano; Dopo mesi di attesa vince il ricorso: autovelox non omologato, ora il Comune deve risarcire l'automobilista.

Autovelox non segnalato: devo pagare lo stesso?Un autovelox non segnalato, non omologato o privo di prova di taratura può rendere illegittima la multa, ma senza elementi oggettivi il ricorso rischia il rigetto. quifinanza.it

Autovelox, i dubbi dell’opposizione «Verificare taratura e omologazione»Polemica sul funzionamento del dispositivo sulla 526 «Si accerti il rispetto delle nuove norme entrate in vigore» ... laprovinciapavese.gelocal.it

Mancata omologazione autovelox. Un errore del Ministero Infrastrutture e Trasporti, non può ricadere sulla sicurezza stradale e sugli Enti Locali. Il mio intervento in Consiglio. #Movimento5Stelle #IgorGallonetto #SicurezzaStradale - facebook.com facebook

Autovelox a Ravenna, dove sono x.com