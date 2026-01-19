Roma | +10 per cento multe ma calo violazioni in presenza degli autovelox

A Roma, le multe per infrazioni stradali sono aumentate del 10 per cento rispetto all’anno precedente. Tuttavia, si è osservato anche un calo delle violazioni del codice della strada nelle zone dotate di autovelox mobili e fissi. Questi dati indicano un possibile effetto deterrente degli strumenti di controllo sulla condotta degli automobilisti, pur mantenendo un incremento delle sanzioni complessive.

Sono aumentate del 10 per cento, su base annua, le multe a Roma, ma nel contempo si è registrata una diminuzione delle violazioni del codice della strada in presenza di velox mobili o autovelox. Questo è quanto emerso oggi durante la relazione della vicecomandante della Polizia locale di Roma, Donatella Scafati, che è intervenuta alla commissione capitolina Bilancio, presieduta da Lorenzo Marinone del Partito Democratico. La commissione sta attualmente analizzando l’impatto degli investimenti comunali in materia di sicurezza stradale. “Nel 2025 a Roma si è registrato un incremento delle sanzioni del 10 per cento; in tutto sono 2 milioni le violazioni accertate, ma non possiamo distinguere tra le apparecchiature che le hanno elevate – ha dichiarato Scafati -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

