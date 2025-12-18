Chivu elegante sulla questione infortuni | Problemi? Li abbiamo come tutti Ma abbiamo una rosa per sopperire

Chivu si presenta con eleganza e determinazione alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana. Con rispetto per il Bologna, il tecnico affronta le sfide degli infortuni sottolineando la solidità della rosa e le scelte di formazione chiare. La sua leadership trasmette sicurezza e professionalità in un momento cruciale della stagione.

