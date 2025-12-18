Chivu elegante sulla questione infortuni | Problemi? Li abbiamo come tutti Ma abbiamo una rosa per sopperire
Chivu si presenta con eleganza e determinazione alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana. Con rispetto per il Bologna, il tecnico affronta le sfide degli infortuni sottolineando la solidità della rosa e le scelte di formazione chiare. La sua leadership trasmette sicurezza e professionalità in un momento cruciale della stagione.
Inter News 24 Chivu sulla supercoppa italiana, le parole del tecnico alla vigilia della semifinale: rispetto per il Bologna e scelte chiare di formazione. Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma a Riad, Cristian Chivu, allenatore dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, toccando diversi temi: dal valore dell’avversario alle condizioni della rosa, fino alle scelte di formazione. Un intervento lucido, nel quale il tecnico nerazzurro ha ribadito l’importanza di affrontare il torneo con il giusto spirito, senza alibi. «Problemi? Li abbiamo come tutti, nessuna squadra è risparmiata dagli infortuni. 🔗 Leggi su Internews24.com
