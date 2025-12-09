Autovelox a Frosinone e nel Lazio dall’8 al 14 dicembre 2025 | tutte le postazioni e le sanzioni previste
Da lunedì 8 a domenica 14 dicembre la Polstrada sarà presente con le proprie pattuglie lungo le strade del Lazio. Interessata anche una strada di Frosinone, l’Asse attrezzato (Sp 277). Ecco dove sono posizionati gli autovelox nel Lazio dall'8 al 14 dicembre. 10122025 Strada Statale SS SS 148. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Tornano gli autovelox a Frosinone: ecco la posizione fino al 19 ottobre
Autovelox, raddoppiano i controlli a Frosinone: ecco dove sono posizionati
Autovelox Frosinone: multe annullate se non censiti, ecco la lista completa
SEGUICI SU INSTAGRAM: www.instagram.com/ciociaria24 FROSINONE – Il censimento nazionale degli autovelox previsto dal Ministero dei Trasporti si è concluso il 28 novembre, fissando un nuovo quadro di riferimento per i controlli di velocità su tutto il terri - facebook.com Vai su Facebook
#Lazio #autovelox Controllo elettronico della #velocità ? dall' #8dicembre al #14dicembre rispetta i limiti di velocità #viabiliLAZ Vai su X
