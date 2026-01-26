Autovelox mobili nel Lazio la Polizia rende note le postazioni dell’ultima settimana di gennaio 2026

La Polizia Stradale del Lazio ha comunicato le postazioni degli autovelox mobili per l’ultima settimana di gennaio 2026. Durante questo periodo, le autorità monitoreranno la velocità su diverse tratte della regione, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sulle strade. Per rimanere aggiornati sulle verifiche e le eventuali modifiche alle postazioni, si consiglia di consultare regolarmente le fonti ufficiali.

Sulle strade laziali, per una settimana, la velocità sarà sotto osservazione lungo alcune direttrici indicate in anticipo. La Polizia di Stato ha infatti reso pubblico il calendario settimanale delle tratte dove saranno attivi, giorno per giorno, gli strumenti di rilevazione della velocità, con una finalità esplicitata dalla Polizia Stradale: sollecitare gli automobilisti a moderare l'andatura e rispettare i limiti, contribuendo così alla prevenzione degli incidenti. Un aggiornamento settimanale legato alle indicazioni del Ministero dell'Interno. L'elenco viene aggiornato con cadenza settimanale e si colloca nell'ambito delle indicazioni contenute nella nuova direttiva del Ministero dell'Interno sulle modalità di utilizzo degli apparecchi per il controllo della velocità.

